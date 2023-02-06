В украинской власти разворачивается острый внутренний конфликт между главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и главой Офиса президента Андреем Ермаком.



Об этом сообщают источники "Страны", близкие к Банковой и в "Слуге народа".

По их словам, конфликт тлел давно, но резко активизировался после того, как Арахамия провел решение фракции об отставке министра обороны Алексея Резникова.



"Резников – это ближайший доверенный человек Ермака. Буданов – вообще не человек Ермака. Это альтернативный Ермаку канал прямой коммуникации с президентом. Поэтому отставка Резникова - это очень болезненный удар по Ермаку. И его конфликт с Арахамией стал максимально жестким", - говорит источник в Раде.



Он, также как и Разумков, не исключает, что голосов за отставку Резникова может не хватить.



"Многими называется формальная причина – Буданов не может занять пост министра обороны, потому что по закону министр должен был гражданским лицом. То есть генерал-майор Буданов должен уйти на гражданку. Но это процедура не быстрая. А министерство обороны во время войны нельзя оставлять обезглавленным - такой аргумент приводится. Также говорят, что вина Резникова в последних коррупционных скандалах не доказана и нельзя увольнять на основании публикаций в СМИ министра обороны, на которого завязаны многие контакты с западными партнерами. Тем более в разгар войны. На эту тему уже идет кампания в соцсетях. Но реальная причина – Ермак не хочет сдавать своего человека. Но пока неясно - получится ли у Ермака отстоять Резникова. Решение фракции о его увольнении уже озвучено. И, понятно, что Арахамия его уже у Зеленского утвердил. Но попытки сорвать голосование будут. И это первый такой масштабный конфликт внутри власти с начала войны, который может серьезно ударить по управляемости парламента со стороны Банковой", - говорит источник.

Напомним, в отдельном материале мы рассказывали, что значит замена Алексея Резникова на Кирилла Буданова.