В парламенте может не хватить голосов за отставку Алексея Резникова с поста министра обороны, сказал в комментарии "Стране" экс-спикер Рады Дмитрий Разумков.

По его словам, если даже голоса за отставку Резникова и соберутся, то за его новое назначение на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, скорее всего нет.

"Ни я, ни депутаты нашей политсилы "Разумная политика" не будем голосовать за переназначение Алексея Резникова. Я к нему нейтрально отношусь, но Резников возглавляет министерство, вокруг которого гремят коррупционные скандалы с участием ближайших к нему людей. Его трудоустройство на госслужбе дальше - нелогично. Если он невиновен, пусть работает где работает. Если подозреваем - пусть следствие сперва разберётся. Кроме того, согласитесь, странно, когда министр узнает о своем увольнении и назначении из тг-канала нардепа Железняка", - сказал Дмитрий Разумков.

Он также пояснил, почему, по его мнению, в Раде может не хватить голосов за отставку Алексея Резникова.

"Я пока не видел заявление министра Резникова на отставку. Кроме того, насколько я понимаю, в условиях войны, когда Рада увольняет фигуру такого уровня, глава Минобороны должен выступить перед депутатами с отчетом. А какой отчет, если он о своей отставке только что прочел в новостях. Ну и есть проблема с назначением Буданова на должность главы Минобороны. Он военный, а министр по закону это гражданское лицо. В законе есть четкий перечень оснований, и Буданов под них не попадает", - говорит Дмитрий Разумков.

Ранее о том, что голосов за новое назначение Резникова может не хватить сообщала "Страна" со ссылкой на источники.

Сам Резников сказал, что ему никто не предлагал возглавить министерство стратегических отраслей промышленности, а если предложат, то он откажется.

В отдельном материале мы рассказывали, что значит замена Алексея Резникова на Кирилла Буданова, что подтвердили ранее источники "Страны" во фракции "Слуга народа".