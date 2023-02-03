Советник министра внутренних дел Антон Геращенко обвинил главу правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в организации кампании травли против и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Александра Лиева, которая привела к его отставке.

Ранее издание "Украинская правда" распространила фото якобы российского паспорта Лиева, после чего тот написал заявление об отставке по собственному желанию.

После этого журналист "Украинской правды" Михаил Ткач признал, что допустил ошибку и информация о российском паспорте Лиева оказалась фейком.

"Компания травли была начата Виталием Шабуниным и привела к написанию Лиевым заявления на увольнение. По его словам, это было сделано чтобы "не вредить министру обороны", - сообщил Геращенко.

"Теперь весь негатив и шквал общественной критики, с которым столкнулся оклеветанный госслужащий, может повлиять на его работу и затормозить процессы, которыми он занимался", - написал Геращенко.

Тем временем война в Украине продолжается уже 345-й день. Мы следим за новостями 3 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 344-го дня войны. Давление россиян на луганском направлении усилилось. Основное движение - от Кременной на запад в сторону Лимана. Губернатор Луганской области считает, что идет подготовка к большому российскому наступлению в феврале-марте. В Оперативном командовании "Юг" считают, что Россия готовится к новому ракетному удару по Украине. На это указывают действия РФ в Черном море.

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