Следующее заседание в формате "Рамштайн" пройдет в феврале 2023 года и будет посвящено авиационной поддержке Украины.

Об этом заявил в субботу, 21 января, заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига в эфире телемарафона.

По его мнению, предыдущее заседание можно назвать "бронетанковым".

"Мы можем его неофициально назвать "бронетанковым Рамштайном". И мы тоже очень надеемся. И сегодня президент во время своего выступления это озвучил, что следующий "Рамштайн" будет авиационный", – заявил Сибига.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников назвал "отличной" встречу в формате "Рамштайн", на которой Украине отказали в поставках танков Leopard.

В то же время глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау раскритиковал "Рамштайн" за отсутствие решения по танкам.

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