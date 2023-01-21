У Зеленского озвучили сроки и тему следующей встречи "Рамштайн"
Следующее заседание в формате "Рамштайн" пройдет в феврале 2023 года и будет посвящено авиационной поддержке Украины.
Об этом заявил в субботу, 21 января, заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига в эфире телемарафона.
По его мнению, предыдущее заседание можно назвать "бронетанковым".
"Мы можем его неофициально назвать "бронетанковым Рамштайном". И мы тоже очень надеемся. И сегодня президент во время своего выступления это озвучил, что следующий "Рамштайн" будет авиационный", – заявил Сибига.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников назвал "отличной" встречу в формате "Рамштайн", на которой Украине отказали в поставках танков Leopard.
В то же время глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау раскритиковал "Рамштайн" за отсутствие решения по танкам.
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