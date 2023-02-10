Министерство обороны до сих пор не показало депутатам контракты на закупку продуктов солдатам по актуальным ценам.

Об этом сообщила в Фейсбуке председатель комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина.

"Прошло три недели после скандала по поводу закупок питания для военных - а Минобороны так и не отчиталось о ценах на продукты в этих закупках. Обещание министра предоставить членам комитета информацию об актуальных ценах, по которым происходит поставка продуктов для военных, не выполнено", - написала Радина.

По ее словам, вместо этого министерство за подписью самого министра направило комитету отписку и требует сначала "обосновать необходимость обработки вопросов, связанных с депутатской деятельностью".

В связи с этим нардеп инициировала дополнительные поправки к законопроекту №8381 (о прозрачности цен в оборонных закупках), который уже принят в первом чтении. Согласно ее версии документа, следует установить, что цены закупок не могут быть выше рыночных цен на соответствующий период, продукты нужно будет закупать как продукты, не маскируя их стоимость под необоснованные или несуществующие услуги. А условия закупок должны стать максимально удобными для участия в них непосредственно производителей и ритейл-сетей для обеспечения конкуренции.

Напомним, в январе Минобороны обвинили в закупках продуктов для армии по завышенным ценам.

В начале февраля сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции вручили подозрение советнику заместителя министра обороны Константину Слюсарю по делу о поставках продуктов в армию по завышенным ценам.