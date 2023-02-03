По информации источника "Страны" в правоохранительных органах, сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции вручили подозрение советнику заместителя министра обороны Константину Слюсарю.

"Подозрение по тому же "яичному делу" о поставках продуктов в армию по завышенным ценам", - заявил источник "Страны".

Прилагаемый документ нашли при обыске.

Напомним, крупный коррупционный скандал сейчас раскручивается в Минобороны. Журналисты выяснили, что военное ведомство закупает продовольствие для ВСУ по ценам в 2-3 раза выше рыночных.

В Минобороны назвали "умышленными манипуляциями" данные журналистов о коррупции при закупках продуктов для ВСУ.

Позже глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Украине возвращают общественный контроль над закупками продуктов и топлива для армии. По его словам, на сайте Минобороны, а позже и на Prozorro, будут публиковать информацию о соответствующих контрактах.

Кроме того, на днях о подозрении сообщили уволенному замминистра обороны, которого подозревают в причастности к закупкам продуктов по завышенным ценам и некачественной амуниции. Подозреваемый отвечал за тыловое обеспечение ВСУ.

Мы подробно анализировали скандал с госзакупками и совпавшую с ним волну отставок.