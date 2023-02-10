Пентагон призывает Конгресс возобновить финансирование двух сверхсекретных программ в Украине, приостановленных в преддверии российского вторжения в прошлом году.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на бывших и нынешних официальных лиц США.

В случае одобрения этот шаг позволит американским войскам специальных операций использовать украинских оперативников для наблюдения за передвижениями российских военных и противодействия дезинформации, говорится в материале.

Если Пентагон получит финансирование, эти программы могут возобновиться уже в 2024 году, "хотя остается неясным, разрешит ли администрация Байдена американским коммандос вернуться в Украину".

С начала вторжения в Украине не работают представители США, "за исключением небольшого числа сотрудников, прикомандированных к посольству США в Киеве".

Программы относительно малозатратные, объем финансирования - 15 млн долларов в год.

Тем не менее, противники финансирования считают, что присутствие американских военных в Украине могут привести к вовлечению США в конфликт.

Ранее мы писали, что экс-посол США в России Майкл Макфол считает, что нынешний уровень американской военной помощи Украине приводит к патовой ситуации на линии фронта.

Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.