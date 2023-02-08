Глава Пентагона Ллойд Остин безуспешно пытался связаться с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ из-за происшествия с китайским аэростатом, но запрос был отклонен Пекином.

Об этом сообщает Пентагон.

"В субботу, 4 февраля, сразу после того, как шар был сбит, Пентагон оформил заявку на защищенный разговор Остина и министра обороны Китая… К сожалению, заявка была отклонена со стороны КНР", – говорится в сообщении американского военного ведомства.

При этом в Пентагоне отмечают, что сохраняют веру в важность поддержания открытых линий коммуникаций между США и Китаем.

Напомним, в начале февраля появилось сообщение, что американские военные последние несколько дней отслеживают над северной частью США разведывательный воздушный шар, который, вероятно, принадлежит Китаю.

Вскоре СМИ написали, что истребитель США сбил воздушный шар у побережья штата Северная Каролина. Аэростат, по оценкам, был размером примерно с три школьных автобуса.

7 февраля ВМС США опубликовали фото, как из моря вылавливают сбитый китайский аэростат, который Пентагон считает разведывательным.