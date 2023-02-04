Байден обещал позаботиться. США закрыли часть неба из-за китайского аэростата. Видео
США закрыли часть воздушного пространства над Северной Каролиной и Южной Каролиной на фоне ситуации с китайским аэростатом.
Об этом информирует телеканал ABC.
Как сообщает авиарегулятор, власти США закрывают воздушное пространство в юго-восточной части страны из-за действий Пентагона по "обеспечению национальной безопасности".
Высокопоставленный чиновник, знакомый с ситуацией, заявил телеканалу, что власти США готовы попытаться сбить аппарат, когда тот покинет воздушное пространство страны и окажется над Атлантикой, а после этого поднять обломки из воды.
Президент США Джо Байден прокомментировал ситуацию вокруг китайского аэростата, который оказался в воздушном пространстве США.
"Мы позаботимся об этом", - заявил Байден.
Тем временем в Сети появились кадры китайского воздушного шара, возле которого летают американские истребители.
Китайский аэростат, который курсирует над территорией Америки уже сутки, пока не решаются сбивать.
В США предполагают, что шар ведет разведку. В Китае говорят, что аэростат ведет наблюдения за погодой.
Напомним, накануне китайский зонд пролетал уже над центральными Штатами и приближался к базе ВВС Уайтмен в Миссури, основному месту базирования малозаметных бомбардировщиков B-2 Spirit и тактических ядерных боеголовок.
При этом пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер уверял, что воздушный шар не представляет военной или физической угрозы для людей.
А президент США Джо Байден не стал отвечать на вопрос журналиста о китайском аэростате и молча ушёл со сцены.
Тем временем, пока власти США решают, что делать с китайским воздушным шаром над своей территорией, над Латинской Америкой заметили ещё два аэростата, которые направляются в сторону Штатов.