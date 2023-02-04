США закрыли часть воздушного пространства над Северной Каролиной и Южной Каролиной на фоне ситуации с китайским аэростатом.

Об этом информирует телеканал ABC.

Как сообщает авиарегулятор, власти США закрывают воздушное пространство в юго-восточной части страны из-за действий Пентагона по "обеспечению национальной безопасности".

Высокопоставленный чиновник, знакомый с ситуацией, заявил телеканалу, что власти США готовы попытаться сбить аппарат, когда тот покинет воздушное пространство страны и окажется над Атлантикой, а после этого поднять обломки из воды.

Президент США Джо Байден прокомментировал ситуацию вокруг китайского аэростата, который оказался в воздушном пространстве США.

"Мы позаботимся об этом", - заявил Байден.

Тем временем в Сети появились кадры китайского воздушного шара, возле которого летают американские истребители.

Китайский аэростат, который курсирует над территорией Америки уже сутки, пока не решаются сбивать.

В США предполагают, что шар ведет разведку. В Китае говорят, что аэростат ведет наблюдения за погодой.

Напомним, накануне китайский зонд пролетал уже над центральными Штатами и приближался к базе ВВС Уайтмен в Миссури, основному месту базирования малозаметных бомбардировщиков B-2 Spirit и тактических ядерных боеголовок.

При этом пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер уверял, что воздушный шар не представляет военной или физической угрозы для людей.

А президент США Джо Байден не стал отвечать на вопрос журналиста о китайском аэростате и молча ушёл со сцены.

Тем временем, пока власти США решают, что делать с китайским воздушным шаром над своей территорией, над Латинской Америкой заметили ещё два аэростата, которые направляются в сторону Штатов.