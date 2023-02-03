Президент США Джо Байден согласился с советом шефа Пентагона, что сбивать высотный китайский аэростат в небе Соединенных Штатов не следует из-за риска для людей на земле.

Об этом заявили в Белом доме.

В США, тем не менее, фиксируют перемещения техники Нацгвардии по автомагистралям, которые связывают именно с планами перехвата китайского аэростата.

Республиканцы жестко критикуют Белый дом в связи с пролетом "шпионского шара" над американской территорией.

"Наглое пренебрежение Китаем суверенитета США - это дестабилизирующее действие, с которым необходимо бороться, и президент Байден не может молчать", - написал спикер Палаты представителей Кевин Маккарти в Твиттере.

"Байден должен немедленно сбить китайский воздушный шар-шпион. Президент Трамп никогда бы этого не потерпел. Президент Трамп никогда бы не допустил многих вещей, происходящих с Америкой", - заявила член палаты представителей Марджори Тейлор, сообщает The Hill.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп призвал сбить замеченный в небе над континентальной частью Штатов китайский зонд.

"Сбейте этот шар!" - написал он. Призыв политик опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

Госсекретарь США Блинкен отложил свой долгожданный визит в Китай, а Госдепартамент заявил, что нахождение аэростата КНР в воздушном пространстве США является нарушением суверенитета и международного права и неприемлемо.

Вскоре журналисты сообщили, что Блинкен отложит визит в Пекин именно из-за аэростата в небе Соединенных Штатов.