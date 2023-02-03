Американские военные последние несколько дней отслеживают над северной частью США разведывательный воздушный шар, который, вероятно, принадлежит Китаю.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.



"Американское правительство обнаружило и отслеживает высотный наблюдательный зонд, который прямо сейчас находится над континентальной частью США", - сказал он.



Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Власти предприняли экстренные меры по защите секретной информации, как только обнаружили зонд, добавил Райдер.

Китайская сторона пока не прокомментировала это заявление.

Между тем государственный секретарь США Энтони Блинкен собирается посетить Китай. В ходе предстоящего в начале февраля визита в Пекин высокопоставленный американский чиновник намерен провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

А Пентагон готовится к визиту спикера палаты представителей США Маккарти на Тайвань этой весной. Поездка американского политика на остров станет частью республиканской стратегии по противодействию Китаю как основному приоритету внешней политики.