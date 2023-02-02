Преемник Нэнси Пелоси на посту спикера палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти заявил, что не намерен учитывать мнение властей Китая при планировании поездок на Тайвань.

Об этом он сказал журналистам по итогам встречи в Белом доме с президентом США Джо Байденом.

У конгрессмена спросили, как он относится к предостережениям со стороны Пекина относительно предполагаемых поездок на остров.

"Я не думаю, что Китай может указывать мне, куда ехать – когда-либо и где-либо", – ответил Маккарти.

Как сообщала "Страна", палата представителей Соединенных Штатов избрала Маккарти спикером с 15-й попытки.

Вскоре после избрания СМИ написали, что Пентагон готовится к визиту спикера палаты представителей США Маккарти на Тайвань этой весной. Поездка американского политика на остров станет частью республиканской стратегии по противодействию Китаю как основному приоритету внешней политики.

Между тем, визит предшественницы Маккарти на посту спикера палаты Нэнси Пелоси в 2022 году вызвал резкую критику со стороны Китая, привнеся напряженность в и без того непростые отношения между двумя странами.