Пентагон готовится к визиту спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти на Тайвань этой весной. Очередная поездка американского политика на остров станет частью республиканской стратегии по противодействию Китаю как основному приоритету внешней политики.

Об этом сообщает вашингтонское издание Punchbowl News со ссылкой на официального представителя, непосредственно участвовавшего в переговорах.

Пока подготовка визита находится на ранней стадии планирования.

Издание полагает, что поездка спровоцирует новый виток дипломатического противостояния между США и Китаем.

Также журналисты напоминают, что в последние месяцы несколько других американских законодателей посетили Тайвань и столкнулись с угрозами со стороны Китая. Сенатор Тодд Янг (республиканец от штата Индиана), например, на прошлой неделе был на Тайбэе.

Параллельно Конгресс увеличивает помощь Тайваню в области безопасности.

Напомним, что в августе 2022 года весь мир наблюдал за визитом тогдашнего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Маккарти тогда выразил поддержку поездке Пелоси и сказал, что он также поедет на Тайвань, если его изберут спикером. И совсем недавно Маккарти рекламировал голосование Палаты представителей за создание специального комитета по Китаю, который получил значительную поддержку демократов.

Мы рассказывали, как западные и китайские СМИ оценили визит Пелоси на Тайвань.

Пока некоторые троллили Пекин за "последнее китайское предупреждение" по визиту Нэнси Пелоси на Тайвань, в экспертной среде превалировала мысль об опасных последствиях для Штатов скандального вояжа спикера Палаты представителей США.