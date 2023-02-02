Государственный секретарь США Энтони Блинкен собирается посетить Китай. В ходе предстоящего в начале февраля визита в Пекин высокопоставленный американский чиновник намерен провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Как утверждают собеседники издания, поездка Блинкена в Китай начнется в предстоящее воскресенье, 5 февраля, и продлится два дня. Таким образом, отмечает газета, Блинкен станет первым за пять лет госсекретарем США, который проведет встречу с лидером азиатской страны.

Помимо Блинкена, ожидается, что в конце текущего года КНР посетит глава американского минфина Джанет Йеллен.

Между тем Пентагон готовится к визиту спикера палаты представителей США Маккарти на Тайвань этой весной. Поездка американского политика на остров станет частью республиканской стратегии по противодействию Китаю как основному приоритету внешней политики.

Преемник Нэнси Пелоси на посту спикера палаты представителей США в довольно грубой форме заявил, что не намерен учитывать мнение властей Китая при планировании поездок на Тайвань.

"Я не думаю, что Китай может указывать мне, куда ехать – когда-либо и где-либо", – сказал Маккарти.