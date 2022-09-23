Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что скончался его отец Дональд Блинкен.

Об этом дипломат написал в своем личном аккаунте в Twitter в пятницу.

"Моя семья потеряла родителя и деда, источник любви и вдохновения - моего отца Дональда Блинкена", - пишет госсекретарь.

Он рассказал, что Дональд Блинкен служил в военно-воздушном корпусе армии США, был послом США, президентом Фонда Марка Ротко и председателем Университета штата Нью-Йорк.

"Отец вдохновил меня на государственную службу. Он жил порядочно, скромно и достойно. Он любил свою жену Веру и свою семью. Он выстроил прекрасную жизнь и подарил мне эту прекрасную жизнь", - написал госсекретарь США.

Согласно открытым данным, отцу Блинкена было 96 лет. Представитель Госдепартамента, с которым побеседовало агентство, отметил, что Дональд Блинкен "тихо скончался" в своем доме на острове Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк.

Как пишет агентство, госсекретарь США вечером в четверг не принял участие в ряде мероприятий в рамках Генассамблеи ООН из-за ухудшения состояния здоровья его отца. Его рабочий график на пятницу будет "скорректирован с учетом семейных обстоятельств", добавил неназванный дипломат.

Напомним, ранее Блинкен предостерег Китай от любой поддержки вторжения России.

Ранее "Страна" сообщала, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что война в Украине закончится дипломатическим путём.

Ранее Блинкен заявил, что США продолжат поддерживать Украину, поскольку она защищает себя, укрепляя свои позиции для достижения дипломатического решения за столом переговоров.