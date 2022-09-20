Популярный российский актер, художественный руководитель ярославского Театра им. Федора Волкова Сергей Пускепалис погиб в ДТП. Ему было 56 лет.

Об этом сообщает ТАСС.

Авария произошла утром 20 сентября в Ростовском районе Ярославской области, на 201-м километре автодороги М-8 "Холмогоры".

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, заслуженный артист РФ перегонял с водителем бронированный микроавтобус Ford Transit, предназначенный для военных "ДНР".

На трассе Ford Transit вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем. Кроме Пускепалиса, погиб еще один человек - водитель микроавтобуса.

Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске. Популярность к нему пришла довольно поздно, под 40. Но при этом он стал одним из самых узнаваемых актеров кино и сериалов.

Среди главных работ с его участием - фильмы "Метро", "Простые вещи", "Прогулка", "На острие", "1941. Крылья над Берлином", "Сибирь. Монамур", сериалы "Крестный", "Крик совы", "Операция "Мухаббат".

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