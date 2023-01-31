Администрация президента Джо Байдена прекратила выдачу американским компаниям лицензий на экспорт в Huawei. Власти планируют ввести полный запрет на продажу американских технологий китайскому гиганту телекоммуникационного оборудования.

Об этом сообщила газета Financial Times.

Несколько человек, знакомых с дискуссиями внутри администрации, сказали, что министерство торговли уведомило некоторые компании о том, что больше не будет выдавать лицензии желающим экспортировать американские технологии Huawei.

Этот шаг знаменует собой последнюю меру Вашингтона по обузданию технологической компании из Шэньчжэня, которая, по мнению сотрудников службы безопасности США, помогает Китаю заниматься шпионажем. Huawei отрицает свою причастность к шпионажу.

Администрация Трампа в 2019 году ввела жесткие ограничения на экспорт американских технологий в Huawei, добавив группу в черный список. Но министерство торговли продолжало выдавать экспортные лицензии некоторым компаниям, в том числе Qualcomm и Intel, для предоставления Huawei технологий, не связанных с высокоскоростными телекоммуникационными сетями 5G.

За последние два года Байден занял еще более жесткую позицию в отношении Китая, чем Трамп, особенно в области передовых технологий. В октябре он ввел радикальные ограничения на поставку передовых полупроводников и оборудования для производства микросхем китайским группам.

Алан Эстевес, глава отдела промышленности и безопасности министерства торговли, руководил политикой в отношении Китая, пытаясь определить, какие дальнейшие шаги должна предпринять администрация, чтобы китайским военным было труднее использовать американские технологии для разработки оружия.

В число официальных лиц, рассматривающих политику в отношении Китая, входит и Теа Кендлер, бывший прокурор, которая участвовала в уголовном деле, возбужденном США против финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу. Мэн была задержана в Канаде по запросу из Вашингтона, но позже достигла соглашения с прокуратурой США, которое позволило ей вернуться в Китай.

Действия в отношении Huawei предприняты в то время, когда США вместе с союзниками активизировали усилия, направленные на то, чтобы помешать Китаю в разработке передовых технологий, таких как полупроводники.

В ноябре мы писали, что США ввели новые санкции против Huawei, ZTE и других крупных китайских производителей электроники.

Мы также сообщали, что Huawei остановил продажи в своем интернет-магазине Huawei VMALL и одноименном мобильном приложении по всей территории России.