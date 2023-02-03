Бывший президент США Дональд Трамп призвал сбить зафиксированный в небе над континентальной частью США китайский зонд.

Призыв политик опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

"Сбейте этот шар!" - написал он.

Ранее представитель МИД КНР уточнил, что "аэростат прибыл из Китая и его назначение носит гражданский характер, в частности, зонд используется для метеорологических исследований".

По его словам, "из-за сильного западного ветра аэростат потерял контроль и отклонился от заданного курса".

Тем не менее появление этого аппарата в воздушном пространстве США вызвало кризис в отношениях Америки и Китая.

Госсекретарь США Блинкен отложил свой визит в Китай, а Госдепартамент заявил, что нахождение аэростата КНР в воздушном пространстве США является нарушением суверенитета и международного права и неприемлемо.

Вчера поздно вечером появилась информация о том, что американские военные последние несколько дней отслеживают над северной частью США разведывательный воздушный шар, который, вероятно, принадлежит Китаю.

Вскоре журналисты сообщили, что Блинкен отложит визит в Пекин из-за аэростата.