Между США и Китаем растет напряжение. Госсекретарь США Энтони Блинкен отложит запланированный на ближайшие дни визит в Пекин из-за истории с китайским аэростатом.

Об этом сообщает ABC.

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что над северной континентальной частью Соединенных Штатов обнаружили и отслеживают высотный воздушный шар-разведчик, который, по мнению военных, запустил Китай.

Он добавил, что случаи такого рода наблюдались и ранее в течение последних нескольких лет, но "на этот раз он зависает в течение длительного периода времени, более настойчиво, чем в предыдущих случаях".

Один из спикеров Пентагона заявил, что текущая траектория полета "действительно проходит над рядом важных объектов".

Аэростат "достаточно большой, чтобы нанести ущерб обломками, если мы собьем его", заявили военные. Они отслеживают его деятельность по меньшей мере "пару дней".

"Мы срочно связались с официальными лицами КНР по нескольким каналам. Они взаимодействовали как через свое посольство здесь, в Вашингтоне, так и через наше посольство в Пекине. Мы сообщили им о серьезности, с которой мы относимся к этому вопросу", - заявили военные на брифинге.

Китай подтвердил, что это его аппарат, но заявил, что он гражданский.

По заявлению официального представителя внешнеполитического ведомства Мао Нин, замеченный над США аэрообъект используется в научных целях, но управление над ним было потеряно и из-за сильного ветра он отклонился от маршрута и залетел в воздушное пространство США.

"Это гражданский аппарат, используемый для исследовательских целей, в основном метеорологических. Возможности по управлению им ограничены, и под влиянием западных ветров он отклонился далеко от запланированного курса. Китайская сторона сожалеет о непреднамеренном вхождении летательного аппарата в воздушное пространство США из-за форс-мажорных обстоятельств", - говорится в сообщении МИД КНР.

Напомним, сегодня сообщалось, что американские военные последние несколько дней отслеживают над северной частью США разведывательный воздушный шар, который принадлежит Китаю.

Также мы писали, что Пентагон готовится к визиту спикера палаты представителей США Маккарти на Тайвань этой весной. Поездка американского политика на остров станет частью республиканской стратегии по противодействию Китаю как основному приоритету внешней политики.