Истребитель США сбил китайский воздушный шар у побережья штата Северная Каролина.

Об этом сообщают западные медиа.

Аэростат, по оценкам, был размером примерно с три школьных автобуса, пишет Associated Press.

Кроме того, в американских территориальных водах проводится операция по извлечению обломков шара.

Тем временем в Сети появилось видео, как истребитель сбивает китайский аэростат, сутки летавший над территорией США.

На кадрах можно заметить взрыв, после чего обломки шара опустились к поверхности воды.

Напомним, сегодня США закрыли часть воздушного пространства над Северной Каролиной и Южной Каролиной на фоне ситуации с китайским аэростатом.

Американский президент Джо Байден в комментарии по поводу воздушного шара пообещал "позаботиться о нем".

Ранее мы писали, что накануне китайский зонд пролетал уже над центральными Штатами и приближался к базе ВВС Уайтмен в Миссури, основному месту базирования малозаметных бомбардировщиков B-2 Spirit и тактических ядерных боеголовок.

При этом пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер уверял, что воздушный шар не представляет военной или физической угрозы для людей.