Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопрос журналиста о том, когда он "уберет китайский аэростат".

Такое поведение президент продемонстрировал во время подхода к журналистам, посвященного вопросам экономики. Трансляцию подхода вела пресс-служба Белого дома.

Байден оставил вопрос без внимания и молча ушел с трибуны.

Тем временем, по данным AP, китайский зонд пролетает уже над центральными Штатами и приближается к базе ВВС Уайтмен в Миссури, основному месту базирования малозаметных бомбардировщиков B-2 Spirit и тактических ядерных боеголовок.

При этом пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер уверяет, что воздушный шар не представляет военной или физической угрозы для людей.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден согласился с советом шефа Пентагона, что сбивать высотный китайский аэростат в небе Соединенных Штатов не следует из-за риска для людей на земле.

А бывший президент США Дональд Трамп призвал сбить замеченный в небе над континентальной частью Штатов китайский зонд.

"Сбейте этот шар!" - написал он. Призыв политик опубликовал в своей социальной сети Truth Social.