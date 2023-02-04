Пока власти США решают, что делать с китайским воздушным шаром над своей территорией, над Латинской Америкой заметили ещё два аэростата, которые направляются в сторону Штатов.

По крайней мере, об этом пишут телеграм-каналы.

По их данным, шар видели над Венесуэлой.

В Пентагоне же вчера подтверждали только один новый шар, который действительно замечен в Латинской Америке.

"Мы получаем сообщения о воздушном шаре, пролетающем через Латинскую Америку. Теперь мы оцениваем, что это еще один китайский аэростат-разведчик", - заявил генерал Патрик Райдер телеканалу CNN.

Райдер уточнил, что в сторону США этот шар не направляется.

Также в телеграм-каналах пишут, что американские военные уже пытались сбить воздушный шар, который летит над США, но эта информация подтверждений не имеет.

Напомним, что из-за этого аэростата госсекретарь Блинкен уже отменил свой визит в КНР.

По данным Associated Press, китайский аэростат приближается к базе ВВС США в Миссури, где находятся ядерные боеголовки.

Экс-президент США Дональд Трамп призвал уничтожить китайский аэростат в небе над Штатами.