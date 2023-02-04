На США надвигаются еще два аэростата вслед за китайским воздушным шаром-разведчиком. Видео
Пока власти США решают, что делать с китайским воздушным шаром над своей территорией, над Латинской Америкой заметили ещё два аэростата, которые направляются в сторону Штатов.
По крайней мере, об этом пишут телеграм-каналы.
По их данным, шар видели над Венесуэлой.
В Пентагоне же вчера подтверждали только один новый шар, который действительно замечен в Латинской Америке.
"Мы получаем сообщения о воздушном шаре, пролетающем через Латинскую Америку. Теперь мы оцениваем, что это еще один китайский аэростат-разведчик", - заявил генерал Патрик Райдер телеканалу CNN.
Райдер уточнил, что в сторону США этот шар не направляется.
Также в телеграм-каналах пишут, что американские военные уже пытались сбить воздушный шар, который летит над США, но эта информация подтверждений не имеет.
Напомним, что из-за этого аэростата госсекретарь Блинкен уже отменил свой визит в КНР.
По данным Associated Press, китайский аэростат приближается к базе ВВС США в Миссури, где находятся ядерные боеголовки.
Экс-президент США Дональд Трамп призвал уничтожить китайский аэростат в небе над Штатами.