Эпопея со сбитым над Атлантикой китайским "шаром-шпионом" ударила по позициям Байдена, усилила напряженность между США и Китаем и сорвала визит госсекретаря Блинкена в Пекин, который в Белом доме усматривали как попытку разрядки в отношениях.

Аэростат, который, как уверяют китайцы, залетел в США случайно и предназначался для метеорологоических целей, вряд ли мог собрать много информации помимо того, что и так можно было сфотографировать со спутников.

Зато скандал вокруг шара вылился в последствия как во внешней политике (сорванный визит Блинкена), так и во внутренней. Республиканцы обвиняют Байдена в проявленной слабости и хотят её увязать со связями его сына Хантера с Китаем - мол, семейство Байденов долго не хотело вредить "шару-шпиону" из-за своих бизнес-обязательств перед Пекином.

В Вашингтоне также опасаются, что в следующий раз такой "шар-шпион" может нести на себе биологические или ядерное оружие и станет неким ответом Китая на возможное участие США в будущем тайваньском кризисе - с поставками оружия Тайбэю и поддержкой его независимости.

Разбирались, что стоит за историей с воздушным шаром из Китая и что она значит с точки зрения хода войны в Украине.

Шар над головой

В конце минувшей недели в Пентагоне сообщили о появлении над северной частью Штатов воздушного шара размером примерно с три автобуса, с датчиками и оборудованием под ним, который, по мнению военных, запустил Китай.

Позже американские СМИ выяснили, что шар появился над Аляской 27 января, над Канадой – 30 января) и пять суток парил над континентальной территорией США.

Подобные случаи, заявили в ведомстве, наблюдались и ранее в течение последних нескольких лет, но "на этот раз он зависал в течение длительного периода времени, более настойчиво, чем в предыдущих случаях", а траектория полета "проходида над рядом важных объектов".

Военные сначала заявили, что не рискуют сбить шар из-за его больших размеров и опасности, что обломки могут причинить вред. В итоге дождались, когда тот пересёк Южную Каролину и оказался над Атлантическим океаном - после чего аэростат был всё же сбит.

Сын Трампа по этому поводу потроллил Байдена в "Инстаграм" картинкой с изображением Байдена в доспехах древнекитайского правителя и с подписью: "Джо Цзы: "Дождитесь, пока шар-шпион вашего врага выполнит свою миссию, прежде чем сбивать его. Бонус: сбейте его над водой, слишком глубокой, чтобы что-то достать".

По данным телеканала NBC, зонд прилетел несколько дней назад со стороны Алеутских островов Аляски через территорию Канады.

Китай подтвердил, что это его аппарат, но заявил, что это случайно сбившийся с курса "гражданский аэростат".

По заявлению официального представителя внешнеполитического ведомства Мао Нин, этот аэрообъект использовался в научных целях, но управление над ним было потеряно и из-за сильного ветра он отклонился от маршрута и залетел в воздушное пространство США.

"Это гражданский аппарат, используемый для исследовательских целей, в основном метеорологических. Возможности по управлению им ограничены, и под влиянием западных ветров он отклонился далеко от запланированного курса. Китайская сторона сожалеет о непреднамеренном вхождении летательного аппарата в воздушное пространство США из-за форс-мажорных обстоятельств", - говорится в сообщении МИД КНР.

Кстати, по данным СМИ, операция по сбитию "шарика" обошлась почти в полмиллиона долларов. В самой Америке вспыхнул бум интереса к аэростатам, а Washington Post в полушутливой статье даже рассказывает, как собрать "шпионский шарик" у себя на заднем дворе.

Тем временем республиканцы в Конгрессе уже подняли зраду из-за "залетного" шара, заподозрив Китай в том, что он может в будущем использовать такие шары для биоатаки на США. А Байдена обвинили в том, что тот попустительствует китайской угрозе. На близком к республиканцам Fox News говорили о том, что вся эта история - вызов американской гегемонии, который напрямую связан со слабостью президента Байдена.

В частности, Трамп и Никки Хейли - два участника республиканских праймериз - обвиняют Байдена в том, что он позволяет Китаю покушаться на суверенитет США (ранее они винили китайцев в разрушении американской промышленности и уменьшении числа рабочих мест). Трамп и вовсе уверен, что Америка сейчас наводнена "китайскими шпионами" и винит Байдена в том, что тот ничего не может с этим поделать. Для президента, который в ближайшее время намерен официально объявить о начале новой президентской кампании, новая волна критики, особенно на фоне скандала с секретными документами, может сказаться на и так и не заоблачных рейтингах (сейчас у него около 40%).

"Решение Блинкена отложить поездку в Китай, принятое всего за несколько часов до его запланированного отъезда, демонстрирует, насколько серьезно администрация Байдена относится к инциденту и надеется избежать потенциальной критики за мягкость в отношении Китая. Если бужут новые "косяки", Байден рискует не переизюраться", - сказал "Стране" американский журналист Ник Ройджерс.

Другой момент - инцидент с шаром может усилить эскалацию между Вашингтоном и Пекином, говорят эксперты.

"Китай и ранее по сути был объявлен врагом Америки, стратегически даже более опасным, чем Россия. После скандала с шаром поле для компромиссов еще более сужается, что чревато новым витком эскалации вокруг Тайваня и сближением Пекина и Москвы. Для Китая история с шаром может стать удобным поводом не идти не переговоры с США на фоне многих факторов, таких как усиление милитаризации Японии, договоренность о доступе США к дополнительным базам на Филлипинах и готовности нового спикера Палаты представителей повторить прошлогодний визит Пелоси на Тайвань", - говорит Ройджерс.

Впрочем, по словам официальных лиц США, воздушный шар не представляет ни физической, ни существенной разведывательной угрозы.

"Мы наблюдали за шаром с помощью различных средств, включая пилотируемые самолеты", - сказал СМИ представитель министерства обороны.

Часть экспертов сомневается, что Китай стал бы использовать настолько очевидные средства для шпионажа, имея для этого спутники.

Один высокопоставленный американский чиновник признался Washington Post, что возможности воздушного шара не кажутся "выше" возможностей существующих китайских спутников и других инструментов.

Стив Цанг, директор Института Китая в Лондонском университете SOAS, сказал "Стране", что, учитывая доступ Китая к передовым технологиям, любой воздушный шар-шпион, вероятно, будет иметь скорее символическое значение, показывающее, что китайцы могут отправить что-то в воздух для исследования военных объектов США.

"И они делают это, потому что на протяжении десятилетий США посылали самолеты-шпионы вдоль побережья Китая, а иногда и над китайским воздушным пространством, чтобы следить за китайцами способами, с которыми они мало что могли сделать. А теперь могут, так они и есть", - говорит эксперт.

Цанг уверен, что на самом деле это метеозонд, но в это "США будет трудно поверить" из-за пролета шара над важными военными базами.

"У Китая есть другие способы шпионить за американской инфраструктурой или любой другой информацией, которую они хотели получить. Воздушный шар должен был послать сигнал американцам, а также посмотреть, как американцы отреагируют", - говорит в беседе с Би-би-си Бенджамин Хо, координатор программы по Китаю в Сингапурской школе международных исследований им. Раджаратнама.

Тем не менее, эксперты отмечают, что воздушные шары могут быть оснащены современными технологиями, такими как камеры-шпионы и радарные датчики, и есть некоторые преимущества использования воздушных шаров для наблюдения, главным из которых является то, что они дешевле и проще в развертывании, чем дроны или спутники.

Более низкая скорость воздушного шара также позволяет ему слоняться и контролировать целевую область в течение более длительных периодов времени. Движение спутника, с другой стороны, ограничено его орбитальным проходом.

"Путь к сближению с Москвой"

У скандала с шаром уже есть первые серьезные последствия - он сорвал переговоры США и Китая с целью помешать дальнейшему сближению Москвы и Пекина. Возможно, Белый дом и хотел бы все же вести диалог с КНР, чтоб удержать китайцев от помощи России в ее войне в Украине. Однако из-за резонанса и критики со стороны республиканцы, оставить полет шара без последствий у Байдена не могли.

Поэтому важный визит Блинкена в Китай был отменен.

И это, по мнению экспертов, будет иметь последствия.

"Визит Блинкена в Китай должен был стать знаковым. Блинкен считается в администрации Байдена наименее антикитайски настроенным и во время визит он должен был убедить Пекин не помогать Москве в войне в Украине. Последний раз американский госсекретарь приезжал в Пекин шесть лет назад, но после начала экономической войны с Китаем контакты с глазу на глаз встали на паузу (плюс прошлогодний фактор визита на Тайвань Пелоси, который усилил эскалацию). Но аэростат спутал карты, переговоры Китай и США зависли, а это открывает путь к дальнейшему сближению Пекина и Москвы", - сказал "Стране" живущий в Берлине эксперт по Китаю, публицист Чжимин Сюй.

Нарастание напряжения между США и Китаем может прямо сказаться и на войне в Украине. Особенно с учетом заявлений главы ЦРУ Бернса о том, что Си Цзиньпин поставил задачу китайском армии был готовой к войне с Тайванем к 2027 году.

"Потенциальный рост напряжённости между Китаем и США (и, как следствие, вокруг Тайваня), размывает фокус внимания в отношении Украины, заставляет США, Британию и других партнеров Киева резервировать часть ресурсов на период возможного противостояния с Китаем. Размывание фокуса с Украины может потенциально привести к снижению военной и финансовой поддержки Киева, если это напряжение будет расти. Если же оно перейдет в острую фазу, в открытый конфликт, то Запад не сможет одновременно обеспечивать на высоком уровне поддержку двух войн. А поскольку Китай - стратегический конкурент, в отличие от тактического врага - России, скорее всего, ключевые усилия перейдут в зону Китая, Южно-Китайского моря, и поддержка Украины существенно снизится, вырастет вероятность глобального сговора вокруг Украины. Кроме того, Китай традиционно является ключевым регионом сбыта украинской сельскохозяйственной продукции, Китай потенциально может стать одним из переговорщиков по Украине, любое обострение в этом регионе безусловно пойдет во вред Киеву - в экономическом или даже финансово-военном плане", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

"Для США главной угрозой по-прежнему остается Китай, и при эскалации в азиатском регионе украинский вопрос может отойти на второй план, что потенциально способно дать карт-бланш Путину. В целом же мы видим очертания некого антизападного союза, в который могут войти Россия, Китай, Иран и Турция", - сказал "Страны" эксперт вашингтонского аналитического центра целостности Питер Стоун.

Россия стреляет в Украине из оружия с китайскими деталями

На фоне нарастания напряженности в отношениях Китая и США, американская пресса пишет о наращивании сотрудничества КНР и России в военной сфере.

Согласно данным российской таможни, на которые ссылается Wall Street Journal, Китай предоставляет технологии, которые нужны Москве для ведения войны в Украине. Таможенные записи показывают, что китайские государственные оборонные компании отправляли навигационное оборудование, оборудование для постановки помех (РЭБ) и детали для реактивных истребителей российским государственным оборонным компаниям, находящимся под санкциями.



Таможенные отчеты, которые попали к журналистам, показывают, что китайские компании - как государственные, так и частные - являются "доминирующими экспортерами технологий двойного назначения" для российских фирм, находящихся под санкциями.

"В таможенных записях есть примеры экспорта деталей для оружия, используемого российскими войсками в Украине", - пишет Wall Street Journal.

Например, китайская государственная оборонная компания Poly Technologies 31 августа 2022 года отгрузила "Рособоронэкспорту" навигационное оборудование для военно-транспортных вертолетов М-17. Ранее в том же месяце китайская компания по производству электроники Fujian Nanan Baofeng Electronic Co. поставила "Рособоронэкспорту" через Узбекистан телескопическую антенну для военной машины RB-531BE, которая используется для создания помех связи.

24 октября китайская авиастроительная компания AVIC International Holding Corp. отгрузила одной из "дочек" "Ростеха" детали для истребителей Су-35 на сумму 1,2 миллиона долларов. Компания China Taly Aviation Technologies Corp, которая снабжает Департамент оборудования ВВС Китая, прислала детали производителю ракет "Алмаз Антей" - для использования в мобильной радиолокационной установке 96Л6Е. Это радар для обнаружения вражеских истребителей, ракет и беспилотников зенитно-ракетной системы С-400.

Также зафиксированы поставки китайских квадрокоптеров DJI в Россию после введения санкций. Российские силы используют эти дроны для наблюдения за украинскими войсками и целеуказания. Некоторые из этих дронов доставляются напрямую китайским ритейлером российским дистрибьюторам, а другие проходят транзитом через Объединенные Арабские Эмираты.



Газета напоминает, что незадолго до полномасштабного нападения России на Украину в феврале прошлого года президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин объявили о "безграничном" партнерстве, направленном на противодействие США.

"Утверждение о том, что Китай оказывает "помощь" России, не имеет под собой никаких фактических оснований, а является чисто спекулятивным и преднамеренно раздутым", - заявил изданию представитель Китая в посольстве в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Лю подтвердил давнее мнение Пекина о том, что Китай выступает против того, что он называет односторонними санкциями, не имеющими оснований в соответствии с международным правом.