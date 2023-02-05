Дональд Трамп-младший, сын экс-президента Соединенных Штатов, подверг троллингу нынешнего президента США Джо Байдена за поведение во время истории с китайским аэростатом.

У себя в твиттере Трамп-младший написал: "Джо Цзы: Дождитесь, пока шар-шпион вашего врага выполнит свою миссию, прежде чем сбивать его. Бонус: сбейте его над водой, слишком глубокой, чтобы что-то достать".

Текст снабжен фотомонтажом, изображающим Байдена в образе знаменитого китайского военного мыслителя Сунь Цзы.

Напомним, вчера президент США Джо Байден не стал отвечать на вопрос журналиста о том, когда он "уберет китайский аэростат". Байден оставил вопрос без внимания и молча ушел с трибуны.

Позже Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что истребитель США успешно сбил принадлежащий Китаю аэростат у побережья Южной Каролины по приказу президента Джо Байдена. С шара велось наблюдение за стратегическими объектами США.

Кроме того, вчера США закрыли часть воздушного пространства над Северной Каролиной и Южной Каролиной на фоне ситуации с китайским аэростатом.

Позже Министерство иностранных дел Китая осудило решение американцев сбить китайский воздушный шар, который сутки летал над территорией Соединенных Штатов.