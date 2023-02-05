Китай осудил решение американцев сбить воздушный шар, который сутки летал над территорией США
Министерство иностранных дел Китая осудило решение американцев сбить китайский воздушный шар, который сутки летал над территорией Соединенных Штатов.
Об этом говорится в заявлении МИД Китая, обнародованном в воскресенье, 5 февраля
"Китайская сторона выражает своё сильное недовольство и протест против применения США силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат.
Китай после проверки уже неоднократно уведомлял американскую сторону о том, что аэростат предназначен для гражданского использования и вошёл в США из-за форс-мажора, это была совершенно непредвиденная ситуация", — говорится в сообщении.
Напомним, вчера США закрыли часть воздушного пространства над Северной Каролиной и Южной Каролиной на фоне ситуации с китайским аэростатом.
Американский президент Джо Байден в комментарии по поводу воздушного шара пообещал "позаботиться о нем".
Ранее мы писали, что накануне китайский зонд пролетал уже над центральными Штатами и приближался к базе ВВС Уайтмен в Миссури, основному месту базирования малозаметных бомбардировщиков B-2 Spirit и тактических ядерных боеголовок.
При этом пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер уверял, что воздушный шар не представляет военной или физической угрозы для людей.