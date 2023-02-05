Министерство иностранных дел Китая осудило решение американцев сбить китайский воздушный шар, который сутки летал над территорией Соединенных Штатов.

Об этом говорится в заявлении МИД Китая, обнародованном в воскресенье, 5 февраля

"Китайская сторона выражает своё сильное недовольство и протест против применения США силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат.

Китай после проверки уже неоднократно уведомлял американскую сторону о том, что аэростат предназначен для гражданского использования и вошёл в США из-за форс-мажора, это была совершенно непредвиденная ситуация", — говорится в сообщении.

Напомним, вчера США закрыли часть воздушного пространства над Северной Каролиной и Южной Каролиной на фоне ситуации с китайским аэростатом.

Американский президент Джо Байден в комментарии по поводу воздушного шара пообещал "позаботиться о нем".

Ранее мы писали, что накануне китайский зонд пролетал уже над центральными Штатами и приближался к базе ВВС Уайтмен в Миссури, основному месту базирования малозаметных бомбардировщиков B-2 Spirit и тактических ядерных боеголовок.

При этом пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер уверял, что воздушный шар не представляет военной или физической угрозы для людей.