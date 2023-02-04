Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что истребитель США успешно сбил принадлежащий Китаю аэростат у побережья Южной Каролины по приказу президента Джо Байдена. С шара велось наблюдение за стратегическими объектами США.

Об этом сообщается в заявлении министра обороны США, распространенном пресс-службой Пентагона.

"Сегодня днем по указанию президента Джо Байдена американский истребитель успешно сбил высотный аэростат, запущенный КНР и принадлежащий ей, в воздушном пространстве у побережья Южной Каролины", – заявил Остин.

По словам главы Пентагона, аэростат использовался для наблюдения за стратегическими объектами США, расположенными на континентальной части.

Остин добавил, что, в соответствии с указом Байдена, Министерство обороны разработало вариант безопасного поражения аэростата, внимательно отслеживая его траекторию и деятельность.

Напомним, сегодня США закрыли часть воздушного пространства над Северной Каролиной и Южной Каролиной на фоне ситуации с китайским аэростатом.

Американский президент Джо Байден в комментарии по поводу воздушного шара пообещал "позаботиться о нем".

Ранее мы писали, что накануне китайский зонд пролетал уже над центральными Штатами и приближался к базе ВВС Уайтмен в Миссури, основному месту базирования малозаметных бомбардировщиков B-2 Spirit и тактических ядерных боеголовок.

При этом пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер уверял, что воздушный шар не представляет военной или физической угрозы для людей.