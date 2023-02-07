Дональд Трамп сделал очередной выпад в сторону Джо Байдена из-за истории с китайскими аэростатами над США. Республиканец заявил, что при его президентстве такого не происходило, хотя авторитетные СМИ пишут об обратном.

"Никакие китайские воздушные шары не летали над США никоим образом и ни в каком виде, когда я был президентом. Если бы это произошло, мы бы их сбили немедленно", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Как и в случае с обвинениями в связях с Россией, это все дезинформация, идущая от демократов, и ложь!" — добавил он.

При этом накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что китайские аэростаты были как минимум три раза зафиксированы над территорией США при администрации Трампа, но об этом публично не сообщалось.

Вскоре после критики Трампа его соратница, республиканка Мэрджори Тэйлор Грин пришла в Конгресс с белым шаром, чтобы "приветствовать" Джо Байдена, который скоро выступит там.

"Просто невинный шарик", – успокаивала она встречающихся сотрудников Конгресса.

Мэрджори Тэйлор Грин – одна из тех конгрессменов-республиканцев, которые выступали против военной помощи Украины и особенно жестко критиковали Байдена за пролет китайского аэростата над территорией США.

Тем временем ВМС США опубликовали фото, как из моря вылавливают сбитый китайский аэростат, который Пентагон считает разведывательным.

Его вытащили из Атлантического океана у побережья Южной Каролины. Аппарат уже изучают.

Напомним, что что еще во время пролета шара Дональд Трамп призывал уничтожить китайский аэростат в небе над США.

Затем и остальные республиканцы набросились на Байдена, заявляя, что Трамп бы такого не допустил.

И в завершение еще и Трамп-младший потроллил Байдена за поведение во время истории с китайским аэростатом, назвав его "Джо Цзы".