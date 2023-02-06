Бывший президент США Дональд Трамп остался без поддержки главных спонсоров Республиканской партии на грядущих выборах главы Белого дома. Организация Americans for Prosperity (AFP) планирует поддержать другого кандидата, который будет иметь более высокие шансы на победу и "сможет повести страну вперед".

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление, которое организация AFP распространила среди сотрудников и активистов.

Americans for Prosperity была создана одними из крупнейших спонсоров республиканцев миллиардерами Чарльзом и Дэвидом Кохами. В тексте ее заявления отмечалось, что США должны преодолеть политическую ситуацию, которая складывалась на протяжении последних нескольких лет, и лучше всего для этой цели подойдет лидер, который будет символизировать новую главу в истории страны.

"Американцы показали, что они готовы двигаться дальше, и AFP поможет им в этом", - подчеркивается в заявлении. О какой именно поддержке идет речь, не уточняется.

В ноябре прошлого года Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США и официально объявил о своем участии в выборах в 2024 году.

Недавно он заявил, что мог бы завершить "ужасную и быстро усугубляющуюся" войну в Украине за сутки, если бы находился в Белом доме.