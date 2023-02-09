Группа конгрессменов США внесла резолюцию с требованием к президенту Джо Байдену прекратить оказывать помощь Украине.

Проект резолюции зарегистрирован в Палате представителей, сообщает Fox News.

Автором резолюции является конгрессмен-республиканец от штата Флорида Мэтт Гетц.

"Резолюция об усталости от Украины", вносимая Гетцем и 10 соавторами, призывает США "прекратить военную и финансовую помощь Украине и призывает всех комбатантов заключить мирное соглашение".

В резолюции заявляется, что с тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, США внесли основной вклад в военные действия Украины, предоставив союзнику финансовую, военную и гуманитарную помощь на сумму более 110 миллиардов долларов.

Ранее мы писали, что, по данным The Washington Post, избиратели Республиканской партии США готовы отдать Российской Федерации часть территории Украины.

Также "Страна" рассказывала, что бывший американский посол в РФ Майкл Макфол заявил, что президенту США Джо Байдену будет трудно добиться от Конгресса согласования новой военной и экономической помощи для Украины в случае затягивания конфликта.