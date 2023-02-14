Соединенные Штаты допускают передачу Украине истребителей F-16, которые раньше Вашингтон отказывался отправлять.

Об этом сообщает со ссылкой на источники в Вашингтоне Financial Times.

Сообщается, что США могут предоставить Киеву "более совершенную авиацию по мере затягивания войны или по крайней мере дадут зеленый свет на передачу F-16 из других стран".

По данным FT, вопрос предоставления самолетов будет обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО в формате "Рамштайн" в Брюсселе 14 февраля.

На чем основываются предположения неназванных представителей американских властей о возможной передаче Украине западных истребителей в будущем, не уточняется.

При этом Financial Times пишет, что в Киеве рассматривают получение западных боевых самолетов как долгосрочную цель, в то время как сейчас акцент делается на поставках боеприпасов.

Напомним, ни одна страна Евросоюза пока не взяла на себя обязательств по поставке истребителей в Украину, по данным Bloomberg.

Также сообщалось, что президент Польши считает, что страны НАТО вместе должны принять решение об отправке истребителей в Украину.