Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте занял осторожную позицию в отношении перспективы отправки союзниками по НАТО истребителей в Украину.

Об этом пишет The Times.

"Вы должны быть абсолютно уверены, что не вступаете в прямую конфронтацию между НАТО и Россией", - сказал Рютте.

Тем временем премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что военно-воздушные силы его страны не могут предоставить самолеты, которые патрулируют национальное воздушное пространство и участвуют в операции НАТО в Балтийском море.

"Нам очень нужны наши самолеты, и мы не можем их отдать", - сказал он.

Ранее сомнения в отношении передачи истребителей высказала министр обороны Нидерландов Кайса Олленгрен. Об этом сообщало издание NOS.

После официального запроса Украины на передачу истребителей F-16 Олленгрен заявила, что просьба понятна, но ее нелегко выполнить.

"Мы должны обсудить наличие F-16 с американцами и другими союзниками. И мы должны серьезно смотреть на последствия, это не может произойти за одну ночь. Мы должны быть честными в этом отношении" - сказала министр.

"Мы очень серьезно относимся к запросу, но вопрос истребителей решается не так просто" - добавила она.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал о договоренностях по поставкам вооружений, он сказал, что есть перспективы поставок самолетов, но это вопрос дальнейших переговоров.

Тем временем Словакия заявила о готовности уже сейчас начать переговоры о передаче Украине истребителей МиГ-29.