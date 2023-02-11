В Белом доме заявили, что решение Великобритании начать обучение украинских военных на истребителях западного образца является суверенным и происходит на усмотрение страны, как и возможная передача самолетов в Украину.

Об этом заявил в пятницу, 10 февраля, координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Это - на усмотрение государств, которые могут иметь желание предоставить самолеты. Это - суверенные решения. Если страна НАТО и даже не страна НАТО хочет предоставить Украине такое оружие, как истребители - это их решение", - заявил он.

По словам Кирби, предоставление любой сложной военной технологии предусматривает определенную подготовку, чтобы этой технологией можно было воспользоваться.

"Мы уже делаем это на базе Fort Sill в Оклахоме. Там украинские военные осваивают батарею Patriot. За пределами Украины мы помогаем им в освоении общевойскового боя. Поэтому нет ничего необычного в том, если будет предоставляться определенное передовое вооружение, но это должно быть решение определенного государства", - добавил представитель Белого дома.

Напомним, у премьер-министра Британии Риши Сунака на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в страну заявили, что Великобритания расширит подготовку украинских пилотов истребителей и морских пехотинцев.

При этом министр обороны Великобритании Бэн Уоллес заявил, что Лондон не будет "немедленно" передавать Украине истребители, но поможет закрыть небо другим способом - с помощью ракет большой дальности и беспилотников.