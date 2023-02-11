Отправка самолетов F-16 в Украину будет решением, которое "нелегко принять".

Об этом заявил в эфире ВВС президент Польши Анджей Дуда.

Главный аргумент Дуды таков: иметь менее 50 самолетов недостаточно для польских ВВС, "нам понадобится гораздо больше". Кроме того, по его словам, боевые самолеты типа F-16 нуждаются в серьезном техническом обслуживании, поэтому "недостаточно просто отправить несколько самолетов".

Польша является членом НАТО и поэтому любое решение о поставках истребителей, как пояснил польский президент, должно быть совместным, а не решением какой-либо одной страны.

Бравшая интервью журналист Лора Кюнссберг не преминула заметить: "В начале российского вторжения в 2022 году Дуда говорил, что отправка самолетов "откроет военное вмешательство в украинский конфликт".

Напомним, недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава готова передать Киеву истребители, но "не в первых рядах". По его словам, первыми должны выступить страны, у которых больше самолетов.

Ранее мы писали, что, по данным Bloomberg, ни одна страна Евросоюза пока не взяла на себя обязательств по поставке истребителей в Украину.