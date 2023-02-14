На этой неделе США объявят о новом пакете помощи для Украины. При этом нового оружия - такого как самолеты F-16 или дальнобойные ракеты - там не будет.

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Новые поставки "будут сосредоточены на боеприпасах, ПВО и запасных частях".

Напомним, сегодня пройдет "Рамштайн" - новое заседание контактной группы по вооружению Украины.

Также мы сообщали, что по данным The Washington Post, США предупредили Украину о решающем моменте в войне и хотят добиться от Киева успехов на поле боя.

Война в Украине продолжается уже 356-й день. Мы следим за новостями 14 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 355-го дня войны. По данным Генштаба, РФ продолжала наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что россияне могут нанести следующий массированный ракетный удар по Украине в годовщину вторжения. В Германии и Польше началось обучение украинских военных управлению танками Leopard 2.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, сколько и за что требуют деньги с украинских солдат и вдов.