Президент Украины Владимир Зеленский 10 февраля записал традиционное вечернее обращение.

Основное в вечернем обращении президента:

Сообщил о заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсуждали ситуацию на Донбассе, снабжение армии и подготовку к новому "Рамштайну".

Рассказал о договоренностях по поставкам вооружений, сказал, что есть перспективы поставок самолетов, но это вопрос дальнейших переговоров.

Прокомментировал свои встречи в Великобритании, Франции и Бельгии, а также обращение к Европарламенту в Брюсселе. Сказал, что важно, чтобы договоренности как можно быстрее вылились в конкретные поставки.

Ранее мы подробно рассказывали о заседании Ставки.

Между тем война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.

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