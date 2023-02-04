Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в субботу, 4 февраля, в котором, судя по всему, говорится о новых подписанных санкционных указах. Они коснутся тех украинцев, кто имеет гражданство РФ.

"Сегодня же я подписал соответствующие документы, чтобы сделать очередной шаг по защите и очищению нашего государства от тех, кто на стороне агрессора. Есть представление от Службы безопасности по отношению к лицам, у которых зафиксировано наличие российского гражданства. Завтра же будет сделан еще один юридический шаг по выполнению санкционных решений СНБО", - заявил Зеленский.

При этом новых санкционных указов на сайте президента пока нет.

Также Зеленский коснулся ситуации на Донбассе.

"За 346 дней такой войны мне часто приходилось говорить, что ситуация на фронте жесткая. И что ситуация ужесточается. Сейчас снова такое время. Время, когда оккупант бросает все больше и больше своих сил на то, чтобы сломать нашу защиту. Сейчас очень тяжело в Бахмуте, в Угледаре, на Лиманском и других направлениях", - сообщил президент Украины.

После вечернего видеообращения Зеленского в Telegram-каналах уже публикуют список лиц, которых президент Украины намерен лишить гражданства за наличие российского паспорта. Это, в основном, бывшие топ-чиновники времен Виктора Януковича.

В списке - экс-секретарь СНБО Андрей Клюев, экс-министр образования Дмитрий Табачник, бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-глава МВД Виталий Захарченко, экс-руководитель СБУ Александр Якименко и другие.

Также там присутствует Никита Шенцев - сын Дмитрия Шенцева, бывшего депутата от "Оппозиционного блока", который сложил полномочия нардепа в прошлом году, и депутат Одесского горсовета от ОПЗЖ Виктор Баранский.

Напомним, по словам замминистра обороны Анны Маляр, главное на фронте за неделю - "яростная попытка" прорыва обороны ВСУ под Бахмутом и Лиманом.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ВСУ не будут сдавать Бахмут.