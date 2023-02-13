В понедельник, 13 февраля, российские оккупационные войска обстреляли Купянск.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В городе повреждены жилые дома, произошли пожары. К счастью, никто не пострадал", - написал Синегубов в своем телеграм-канале.

По его словам, за минувшие сутки оккупанты обстреляли не менее 10 приграничных населенных пунктов Чугуевского и Купянского районов области. Больше всего пострадали Купянск, Волчанск и пгт Двуречная. Там повреждены преимущественно частные жилые дома. В Волчанске в результате попадания в частный дом ранения получил 47-летний местный житель.

Накануне в Харькове в результате ночной атаки был травмирован 35-летний мужчина. Он получил осколочные ранения.

Война в Украине продолжается уже 355-й день. Мы следим за новостями 13 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 352-го дня войны. Вчера на фронте самое большое число артобстрелов было на Купянском и Лиманском направлениях, где россияне ведут наступательные действия. На Бахмутском направлении не прекращается шквальный огонь со стороны россиян. За сутки они нанесли 167 ударов различными типами ствольной артиллерии.

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