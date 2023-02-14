Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что война может распространиться на территорию Беларуси.

Об этом он сказал в программе Марка Фейгина.

Арестович напомнил, что ряд стран призвали своих граждан покинуть территорию России и Беларуси.

"Я думаю, что это предложение Союзному государству, а заодно, друзьям по ОДКБ, что если они решатся повторить "24 февраля" в каких-то масштабах, то война может начаться на их территориях", - заявил он.

На уточнение Фейгина о том, означает ли это возможность начала войны в Беларуси он снова уточнил, что речь о Союзном государстве (Россия и Беларусь образуют Союзное государство).

"Я думаю, что будут еще заявления. Помним бегство дипломатов из Украины и их переезды перед началом большой войны? Сейчас их призывают побежать из России, Беларуси а заодно и из ОДКБ. Это вполне открытый намек, что может быть горько, если начнется что-то 24 февраля", - заявил он.

По его словам, это подтверждает то, что "Запад вплотную занялся темой" и заявил, что в ноябре-декабре-ноябре был раунд переговоров, в рамках которого Путина призывали выйти из войны, на что тот ответил отказом, а поднял ставки, подготавливая наступление.

"Решение о передаче нам танков - один из ответов на путинскую несговорчивость. Очередной Рамштайн покажет направления, которые выбрал Запад, но уже видно, что если Кремль попытается провести новое масштабное наступление, то война может расшириться на территорию Союзного государства", - написал Арестович в своем телеграмм-канале.

Напомним, ранее Арестович заявил, что война может завершиться не так, как этого ждут украинцы и по ее итогам Украина может и не вернуть все свои территории и Запад готов пойти по такому сценарию.

Кроме того, бывший советник считает, что Украина может потерять часть Донбасса, но прорвать южный фронт россиян.