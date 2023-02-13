Алексей Арестович написал пост по поводу языка. Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович высказался на тему языка.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он задался вопросом: "если насильник разговаривал с жертвой на украинском, должна ли эта девушка считать, что украинский - язык агрессора и в нем, этом языке, издавна заложены глубокие идеологические насильственные паттерны? А писатели и артисты, использующие этот язык, углубляют и способствуют утверждению этих паттернов и должны быть запрещены? Остальные же граждане, использующие этот язык - или агенты Великой Насильственной Ассоциации или девушкофобы и должны быть принудительно переведены в состояние жертв и женщин и спасены таким образом?".

"Вероятно, таким образом Арестович продолжает продвигать свою давнюю идею, что русский язык не нужно ассоциировать с Россией и Украина не должна от него отказываться", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее жена Арестовича заявила, что не планирует переходить полностью на украинский язык.

Также мы разбирались, почему Арестович заговорил об окончании войны по "корейскому сценарию".

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