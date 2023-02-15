За минувшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области погиб мирный житель, еще один получил ранения.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграм-канале в среду 15 февраля.

"За 14 февраля россияне убили 1 жителя Донбасса - в Константиновке. Еще 1 человек в области получил ранения", - написал Кириленко.

Кириленко отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, накануне РФ обстреляла Краматорск и Константиновку, где пострадал ДК, в котором выдавали гуманитарку.

Также в Донецкой ОВА рассказали, сколько мирных жителей остается в закрытом на въезд для гражданских Бахмуте.

Война в Украине продолжается уже 357-й день. Мы следим за новостями 15 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 356-го дня войны. Направления российских атак не изменились - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Генштаб ВСУ заявляет, что россияне устанавливают выплаты за штурмовые действия и за каждый километр захваченной территории, "чтобы мотивировать личный состав". Что, видимо, свидетельствует о подготовке к наступлению. О таком наступлении говорит и луганский губернатор Сергей Гайдай.

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