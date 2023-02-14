Во Львове и области в результате ракетных ударов РФ разрушены почти все электроподстанции.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил мэр города Андрей Садовой.

"У нас уничтожены практически все электроподстанции в пределах Львова и области. Поэтому электроснабжение является большой проблемой, но наши электрики находят нестандартные сообразительные решения, поэтому промышленность и эти учреждения, которые должны обеспечить город, работают", - сказал он.

По словам Садового, в регионе разрушены многие другие объекты критической инфраструктуры. Из них большая часть уже не будет отремонтирована - ее будут отстраивать заново.

Напомним, после массированной атаки РФ 10 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что из-за атак РФ и оккупации ЗАЭС Украина потеряла почти половину атомной и две трети теплоэлектрогенерации.

Война в Украине продолжается уже 356-й день. Мы следим за новостями 14 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 355-го дня войны. По данным Генштаба, РФ продолжала наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что россияне могут нанести следующий массированный ракетный удар по Украине в годовщину вторжения. В Германии и Польше началось обучение украинских военных управлению танками Leopard 2.

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