В результате российских ракетных и дроновых атак и оккупации Запорожской АЭС Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей теплоэлектростанций.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, россияне сегодня снова совершили массированную ракетную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины.

"В целом из-за постоянных атак поврежденными остаются почти два десятка энергоблоков теплоэлектростанций. Если добавить к этому факт оккупации части наших энергообъектов, то Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ", - сказал Шмыгаль.

Ранее мы подробно рассказывали, что известно о сегодняшней атаке на инфраструктуру Украины. По счету он уже стал 14-м.

Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.

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