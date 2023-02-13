Иран передавал России дальнобойные дроны с помощью лодок и государственной авиакомпании.

О поставках в Россию новых типов иранских беспилотников пишет The Guardian.

Москва получила от Тегерана как минимум 18 дронов, несущих ракеты.

Это, во-первых, шесть беспилотников Mohajer-6, которые имеют дальность полета около 200 км и несут по две ракеты под каждым крылом. А также 12 дронов Shahed 191 и 129, которые также имеют ракеты класса "воздух-земля".

Указанные модели, в отличие от уже используемых россиянами "Шахидов", не камикадзе. Они должны отстреляться по цели и вернуться на базу. Они летают более высоко, чем дроны-камикадзе.

Mohajer-6, полученные Россией еще в ноябре, могут находиться в воздухе шесть часов и работать на электроэнергии. Они могут нести 40-килограммовые бомбы и оснащены высокоточными системами визуализации и наведения.

Shahed-129 несет более тяжелую полезную нагрузку в 60 кг, но может оставаться в воздухе всего четыре часа, в то время как Shahed 191 может летать в течение пяти часов с 70 кг.

Утверждается, что оба летают с использованием модифицированного двигателя, изначально произведенного в Германии. Источники сообщают, что Россия высоко ценит способность иранского дрона преодолевать системы помех.

По словам источников, большую часть беспилотников переправили Каспийским морем на иранских кораблях, с которых дроны перегрузили на суда российского ВМФ. Другие беспилотники передали грузовой авиацией.

Дроны были произведены на военном заводе в городе Исфахан, который 28 января атаковал предположительно израильский беспилотник.

Как писала "Страна", G7 может ввести санкции против компаний из Китая, Ирана и КНДР из-за военных поставок РФ.

Напомним, что накануне Россия впервые применила морские дроны при атаке Украины. Использование Россией морских надводных дронов обсудили главком ВСУ с генералом США Милли.