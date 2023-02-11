Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил главе Комитета начальников штабов США Марку Милли об использовании Россией морских надводных дронов.

Об этом главком ВСУ написал в субботу, 11 февраля, в своем Telegram-канале.

"Поделился беспокойством в связи с использованием Россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море", - говорится в сообщении Залужного.

Отметим, что кадры работы предположительно такого дрона публиковались вчера вечером. Telegram-каналы сообщили, что дрон подорвал мост в Затоке в Одесской области. Официально власти этого не подтверждали.

Залужный не уточнял, где именно был использован надводный дрон. Но иных сообщений, кроме атаки по мосту в Затоке, не было.

Также главком ВСУ обрисовал Милли ситуацию на фронте.

"Наиболее напряженная ситуация сегодня на Донецком направлении, здесь противник совершает ежедневно до 50 атак. Упорные бои продолжаются в районе Угледара и Марьинки. Мы надежно держим оборону. На некоторых участках фронта нам удалось восстановить ранее утраченные позиции и закрепиться там. Несмотря на постоянное давление врага, мы продолжаем удерживать под контролем Бахмут и принимаем меры по стабилизации линии фронта вокруг этого города", - заявил Залужный.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему ВСУ не покидают Бахмут, который не очень важен стратегически.

Также "Страна" рассказывала, что, по данным американских СМИ, недавно "администрация Зеленского была в ярости" от слов Марка Милли, который выражал сомнения в том, что Украина сможет вернуть Крым.