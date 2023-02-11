Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Telegram

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил главе Комитета начальников штабов США Марку Милли об использовании Россией морских надводных дронов.

Об этом главком ВСУ написал в субботу, 11 февраля, в своем Telegram-канале.

"Поделился беспокойством в связи с использованием Россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море", - говорится в сообщении Залужного.

Отметим, что кадры работы предположительно такого дрона публиковались вчера вечером. Telegram-каналы сообщили, что дрон подорвал мост в Затоке в Одесской области. Официально власти этого не подтверждали.

Залужный не уточнял, где именно был использован надводный дрон. Но иных сообщений, кроме атаки по мосту в Затоке, не было.

Также главком ВСУ обрисовал Милли ситуацию на фронте.

"Наиболее напряженная ситуация сегодня на Донецком направлении, здесь противник совершает ежедневно до 50 атак. Упорные бои продолжаются в районе Угледара и Марьинки. Мы надежно держим оборону. На некоторых участках фронта нам удалось восстановить ранее утраченные позиции и закрепиться там. Несмотря на постоянное давление врага, мы продолжаем удерживать под контролем Бахмут и принимаем меры по стабилизации линии фронта вокруг этого города", - заявил Залужный.

Залужный поговорил с Милли

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему ВСУ не покидают Бахмут, который не очень важен стратегически.

Также "Страна" рассказывала, что, по данным американских СМИ, недавно "администрация Зеленского была в ярости" от слов Марка Милли, который выражал сомнения в том, что Украина сможет вернуть Крым.

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