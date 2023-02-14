В Днепре в результате ракетного удара россиян по жилому дому на ж/м Победа были полностью разрушены 63 квартиры, еще десятки домов повреждены. Мэрия Днепра имеет отработанный механизм выплат материальной помощи, которые начнутся через две недели.

Об этом сообщил мэр Днепра Бориса Филатова в эфире марафона "Суспільне. Спротив" 14 февраля.

Филатов сообщил, что от города и субвенции областного совета люди получат по 2 млн грн. К этой сумме привлекут деньги, которые собрали предприниматели.

"Люди, которым необходима помощь, обращаются в райадминистрации. Затем выезжает комиссия, актирует разрушение. Затем оформленный пакет документов передается в мэрию, в департамент соцзащиты. Уже через него люди получают средства. По миллиону гривен, за обстрелы, которые были ранее, люди уже получили. Если говорить о доме на Победе, то через две недели люди начнут получать уже свои деньги", - рассказал мэр.

Также город оказывает финансовую поддержку на дальнейшую реабилитацию пострадавших.

На данный момент в доме на Победе завершили обследование, в уцелевшей части продолжаются восстановительные работы. Там уже заменили около тысячи окон.

Напомним, 14 января была первая в новом году массированная ракетная атака по Украине. Самые ужасные последствия пережил Днепр - ракета попала в многоэтажный жилой дом. Рухнул как минимум один подъезд.

В результате попадания в жилой дом погибли 46 человек, идентифицировать удалось только 40. Еще девять человек считаются пропавшими без вести.