Последствия атаки на Павлоград. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В ходе ночной атаки россияне ударили по частному сектору и промышленному объекту в Павлограде Днепропетровской области. В результате погибла женщина, еще семь человек пострадали. 

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. 

По словам Лукашука, в городе разрушены 7 частных домов, около 50 - пострадали. Также зацепило шесть хозяйственных построек и полдесятка авто. 

В результате атаки РФ погибла женщина 1943 года рождения, семь человек пострадали: это пятеро мужчин и две женщины. Двоих раненых госпитализировали. 

На промышленном предприятии в результате удара произошел пожар, его уже ликвидировали спасатели. 

Тип ракет, которыми ударили россияне, выясняется. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются, масштабы разрушений уточняются. 

Последствия атаки на Павлоград

Последствия атаки на Павлоград

Последствия атаки на Павлоград

Последствия атаки на Павлоград

Последствия атаки на Павлоград

Последствия атаки на Павлоград

Война в Украине продолжается уже 358-й день. Мы следим за новостями 16 февраля в своем онлайне.

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