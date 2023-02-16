В ходе ночной атаки россияне ударили по частному сектору и промышленному объекту в Павлограде Днепропетровской области. В результате погибла женщина, еще семь человек пострадали.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По словам Лукашука, в городе разрушены 7 частных домов, около 50 - пострадали. Также зацепило шесть хозяйственных построек и полдесятка авто.

В результате атаки РФ погибла женщина 1943 года рождения, семь человек пострадали: это пятеро мужчин и две женщины. Двоих раненых госпитализировали.

На промышленном предприятии в результате удара произошел пожар, его уже ликвидировали спасатели.

Тип ракет, которыми ударили россияне, выясняется. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются, масштабы разрушений уточняются.

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