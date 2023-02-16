Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что ночью россияне запускали по Украине беспилотники и ракеты. В результате зафиксированы попадания в нескольких регионах Украины.

Об этом он написал в телеграм-канале.

По его словам, попадания есть на юге, западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

"Россияне немного изменили тактику. Они проводят активную разведку, используют фальш-цели. Но ПВО справилась с большинством вражеских ракет и БПЛА", - сообщил Ермак.

Напомним, ранее глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщал, что в регионе зафиксировано попадание по объекту критической инфраструктуры. Детали он обещал сообщить позже.

Также мы писали о том, что Воздушные силы ВСУ рассказали о неопознанных летающих объектах, которые в последнее время Россия запускает по Украине. Это шары с отражателями, которые рассчитаны на то, чтобы сбить с толку или разоружить украинскую ПВО.

Кроме того, сообщалось, что вчера днем в небе над Киевом зафиксировали 6 вражеских шаров, большую часть из них сбила ПВО.