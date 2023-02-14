США не хотят отправлять в Украину дальнобойные - до 300 километров - ракеты ATACMS по причине их нехватки.

Об этом пишет Politico.

Сообщается, что на недавних встречах в Пентагоне официальные лица США заявили представителям Киева, что у них нет лишних тактических ракетных систем.

"Переброска ATACMS на поле боя в Восточной Европе приведет к сокращению американских запасов и повредит готовности вооруженных сил США", - заявили источники.

Утверждается, что есть и другие способы предоставить Украине возможности для поражения целей.

Lockheed Martin произвела около 4000 ATACMS в различных конфигурациях за последние два десятилетия. Некоторые из них были проданы союзным странам. Около 600 ракет были израсходованы во время войны в Ираке.

Киев планирует запросить одобрение Вашингтона на покупку ATACMS у союзной страны. В список пользователей ракет входят Южная Корея, Польша, Румыния, Греция, Турция, Катар и Бахрейн.

Но состается другая проблема с отправкой ATACMS — это "слишком агрессивный шаг со стороны команды Байдена".

"Но украинские официальные лица и раньше слышали такие аргументы по поводу другого оружия, хотя администрация Байдена изменила курс и отправила артиллерию, ПРО и танки", - добавляется в статье.

Напомним, у Зеленского уверены, что Украина получит дальнобойное оружие и штурмовую авиацию уже в этом году.

Также мы писали о том, что в Британии заявили, что не дадут Украине истребители, но помогут закрыть небо дальнобойными ракетами.