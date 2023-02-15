Неопознанные летающие объекты, которые вчера заметили над Киевом, - это очередные российские воздушные шары с отражателями, заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Судя по его словам, эти шары не представляют никакой угрозы, а просто рассчитаны на то, чтобы сбить с толку или разоружить украинскую ПВО.

"Это не зонд, это не аэростат, это просто шар, который несет кусок металла. Воздушные силы сканируют небо 24\7, еще за пределами границы Украины. И тут уже идет мастерство, чтобы отличить шар от БПЛА, БПЛА от самолета и т.д. Понятно, что по воздушным шарам работать мощными средствами никто не будет. И 12 числа, и вчера применялись и пролетели на территорию других государств, Молдовы. Куда ветер дует, туда шар и летит", - заявил в эфире телемарафона Юрий Игнат.

Российские войска уже запускали в украинское воздушное пространство шары с отражателями для того, чтобы разведать ситуацию и отвлечь внимание ПВО.

Сегодня в небе над Киевом также видели неопознанный летающий объект. Также сегодня в Киевской области сработала воздушная тревога, а киевские власти сообщили о работе ПВО.

История с появлением неопознанных летающих объектов (шаров) над Украиной началась еще в минувшее воскресенье, 12 февраля, когда такие шары были зафиксированы в Днепропетровской области. О них сообщали в Воздушных силах ВСУ, но изначально их принимали за "Шахиды". Позже информация не подтвердилась.