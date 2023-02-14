В воздушном пространстве Украины обнаружены шары с угловыми отражателями, запущенные противником, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде".

ПВО наблюдает за этими целями, они движутся в воздушных потоках с небольшой скоростью.

Противник использует такие летающие объекты для проведения разведки, отвлечения ПВО, как ложную цель, сообщил спикер Воздушных сил.

По его словам, шары перемещаются под действием силы ветра, и способны залетать в другие страны.

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Тем не менее, Игнат не стал комментировать, связано ли сегодняшнее закрытие воздушного пространства над Молдовой с этими объектами.

12 февраля такие шары были зафиксированы в Днепропетровской области. О них также сообщали в Воздушных силах ВСУ. Изначально их принимали за "Шахеды", но информация не подтвердилась.

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